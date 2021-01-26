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Тухель дал первое интервью в роли наставника «Челси»

26 Января 2021, 21:36,

twitter.com

По ходу сезона 2020/21 Томас Тухель сменил «Пари Сен-Жермен» на «Челси», подписав с лондонцами контракт до лета 2022 года с возможностью продления. Немецкий специалист поблагодарил руководство «Челси» за уверенность в нем и его тренерском штабе, а также отметил работу Фрэнка Лэмпарда, который был его предшественником.

- Мы все очень уважаем Фрэнка Лэмпарда и то наследие, которое он оставляет в «Челси», - приводит первые слова Тухеля официальный сайт лондонцев. - В то же время не могу дождаться встречи с моей новой командой и начать соревноваться с наиболее захватывающей лиге мира. Я благодарен за возможность стать частью семьи «Челси», это восхитительно!

Тухель проведет первую тренировку уже сегодня и будет руководить командой в матче с «Вулверхэмптоном».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Томас Тухель
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