Тухель - новый главный тренер «Челси»

Томас Тухель подписал контракт с «Челси» и перебрался на «Стэмфорд Бридж» спустя два с половиной года во главе «ПСЖ» и ухода оттуда в прошлом месяце. Об этом сообщил официальный сайт «синих». 47-летний специалист будет первым немцем во главе «Челси», подписав контракт на полтора года с опцией его продления.

Директор клуба Марина Грановская отметила: «Нелегко менять главного тренера посреди сезона, но мы очень счастливы обратиться к услугам одного из лучших тренеров Европы Томаса Тухеля. У нас есть за что играть и добиваться этом сезоне и в дальнейшем. Томас Тухель, добро пожаловать!»

«Челси» идёт на девятом месте в АПЛ.