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Тухель - новый главный тренер «Челси»

26 Января 2021, 21:29,

Global Look Press

Томас Тухель подписал контракт с «Челси» и перебрался на «Стэмфорд Бридж» спустя два с половиной года во главе «ПСЖ» и ухода оттуда в прошлом месяце. Об этом сообщил официальный сайт «синих». 47-летний специалист будет первым немцем во главе «Челси», подписав контракт на полтора года с опцией его продления.

Директор клуба Марина Грановская отметила: «Нелегко менять главного тренера посреди сезона, но мы очень счастливы обратиться к услугам одного из лучших тренеров Европы Томаса Тухеля. У нас есть за что играть и добиваться  этом сезоне и в дальнейшем. Томас Тухель, добро пожаловать!»

«Челси» идёт на девятом месте в АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Томас Тухель
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Комментарии (1)
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Oleg-Chelsea
26 Января 2021, 21:53

Надеюсь, что не будет Тухло. Но я думаю, это для того, чтобы купить Холланда. Если честно, то нормального нападающего у нас нет. Я бы, кстати, предложил бы работу Диего Косте, он пока свободен. Он ушел из Атлетико.

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