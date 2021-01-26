Тухель - новый главный тренер «Челси»

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26 Января 2021, 21:29,
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Томас Тухель подписал контракт с «Челси» и перебрался на «Стэмфорд Бридж» спустя два с половиной года во главе «ПСЖ» и ухода оттуда в прошлом месяце. Об этом сообщил официальный сайт «синих». 47-летний специалист будет первым немцем во главе «Челси», подписав контракт на полтора года с опцией его продления.
Директор клуба Марина Грановская отметила: «Нелегко менять главного тренера посреди сезона, но мы очень счастливы обратиться к услугам одного из лучших тренеров Европы Томаса Тухеля. У нас есть за что играть и добиваться этом сезоне и в дальнейшем. Томас Тухель, добро пожаловать!»
«Челси» идёт на девятом месте в АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Томас Тухель
Надеюсь, что не будет Тухло. Но я думаю, это для того, чтобы купить Холланда. Если честно, то нормального нападающего у нас нет. Я бы, кстати, предложил бы работу Диего Косте, он пока свободен. Он ушел из Атлетико.