Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Сульшер подтвердил, что Рэшфорд может сыграть с «Шеффилдом»

26 Января 2021, 19:18,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу состояния нападающего Маркуса Рэшфорда, который был заменён в концовке кубкового матча против «Ливерпуля».

Ранее The Telegraph сообщил, что Рэшфорд прошёл обследование, которое не выявило серьёзной травмы. Молодой форвард отделался ушибом.

«Маркус доступен для матча в среду. Он тренировался сегодня утром», - сказал Сульшер на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед» сыграют в Премьер-лиге в среду, двадцать седьмого января. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Маркус Рэшфорд
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