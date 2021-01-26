​Сульшер подтвердил, что Рэшфорд может сыграть с «Шеффилдом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу состояния нападающего Маркуса Рэшфорда, который был заменён в концовке кубкового матча против «Ливерпуля».

Ранее The Telegraph сообщил, что Рэшфорд прошёл обследование, которое не выявило серьёзной травмы. Молодой форвард отделался ушибом.

«Маркус доступен для матча в среду. Он тренировался сегодня утром», - сказал Сульшер на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Юнайтед» сыграют в Премьер-лиге в среду, двадцать седьмого января. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.