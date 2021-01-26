Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Обамеянг пропустит ещё один матч «Арсенала» по семейным обстоятельствам

26 Января 2021, 18:50,

Global Look Press

На официальном сайте «Арсенала» сказано, что Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит вторничный матч Премьер-лиги против «Саутгемптона» по семейным обстоятельствам.

В субботу «Арсенал» играл против «Саутгемптона» в Кубке Англии. Перед игрой Обамеянг уехал из расположения команды в связи с возникшими обстоятельствами. Микель Артета не стал раскрывать сути проблем габонского форварда, лишь сказав, что в настоящий момент решение этих проблем является для футболиста приоритетом.

«Саутгемптон» и «Арсенал» проведут второй очный поединок за четыре дня. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг
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