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​Рэшфорд прошёл обследование – травмы колена нет

26 Января 2021, 16:22,

Global Look Press

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд здорово провёл кубковый матч против «Ливерпуля», в котором «красные дьяволы» выиграли со счётом 3:2 и прошли дальше. Рэшфорд отметился голом и голевым пасом, но в концовке его заменили из-за болезненных ощущений.

Как сообщает The Telegraph, в понедельник Рэшфорд прошёл обследование. У форварда нет травмы колена, он отделался лишь несколькими синяками из-за ушибов.

Всего в этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» тридцать один матч. Форвард записал на свой счёт пятнадцать голов и десять результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд
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