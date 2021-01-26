​Рэшфорд прошёл обследование – травмы колена нет

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд здорово провёл кубковый матч против «Ливерпуля», в котором «красные дьяволы» выиграли со счётом 3:2 и прошли дальше. Рэшфорд отметился голом и голевым пасом, но в концовке его заменили из-за болезненных ощущений.

Как сообщает The Telegraph, в понедельник Рэшфорд прошёл обследование. У форварда нет травмы колена, он отделался лишь несколькими синяками из-за ушибов.

Всего в этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» тридцать один матч. Форвард записал на свой счёт пятнадцать голов и десять результативных передач на партнёров.