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​Джеррард: «Челси» мог протянуть руку Лэмпарду, а не увольнять. Учитывая их историю, я не удивлён»

26 Января 2021, 14:52,

fratria.ru

Рулевой «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался по поводу увольнения Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера «Челси».

«Я разочарован за Лэмпарда. Мне показалось, что это поспешное решение на фоне положительного результата, добытого на выходных. Но я не знаю подробностей. Я не знаю, как это было для Фрэнка, я не знаю, какие отношения у него были внутри клуба.

Я думал, что «Челси» мог протянуть руку Лэмпарду и поддержать его в этот тяжёлый период, а не делать то, что сделали они. Но учитывая их историю увольнений, я не удивлён», - цитирует Джеррарда Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард
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