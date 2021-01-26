​Джеррард: «Челси» мог протянуть руку Лэмпарду, а не увольнять. Учитывая их историю, я не удивлён»

Рулевой «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался по поводу увольнения Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера «Челси».

«Я разочарован за Лэмпарда. Мне показалось, что это поспешное решение на фоне положительного результата, добытого на выходных. Но я не знаю подробностей. Я не знаю, как это было для Фрэнка, я не знаю, какие отношения у него были внутри клуба.

Я думал, что «Челси» мог протянуть руку Лэмпарду и поддержать его в этот тяжёлый период, а не делать то, что сделали они. Но учитывая их историю увольнений, я не удивлён», - цитирует Джеррарда Goal.com.