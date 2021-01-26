Лэмпард не попрощался с футболистами «Челси»

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26 Января 2021, 13:32,
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Журналисты издания The Athletic рассказали о деталях увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста наставника лондонского «Челси».
Как сообщает источник, в понедельник, 25-го января, тренеру позвонили и вызвали на встречу. Во время разговора с руководством в лице Марины Грановской и Брюса Бака было объявлено, что Лэмпард покидает команду. После этого специалист покинул стадион.
При этом отмечается, что Фрэнку не дали попрощаться с игроками. Об уходе тренера команде сообщил технический советник клуба Петр Чех.
Новым наставником «пенсионеров», скорее всего, станет немецкий специалист Томас Тухель.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард