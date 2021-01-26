Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лэмпард не попрощался с футболистами «Челси»

26 Января 2021, 13:32,

Global Look Press

Журналисты издания The Athletic рассказали о деталях увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста наставника лондонского «Челси».

Как сообщает источник, в понедельник, 25-го января, тренеру позвонили и вызвали на встречу. Во время разговора с руководством в лице Марины Грановской и Брюса Бака было объявлено, что Лэмпард покидает команду. После этого специалист покинул стадион.

При этом отмечается, что Фрэнку не дали попрощаться с игроками. Об уходе тренера команде сообщил технический советник клуба Петр Чех.

Новым наставником «пенсионеров», скорее всего, станет немецкий специалист Томас Тухель.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Месси отделался минимальной дисквалификацией за удаление в матче с «Атлетиком»
​Месси отделался минимальной дисквалификацией за удаление в матче с «Атлетиком»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола