Лэмпард не попрощался с футболистами «Челси»

Журналисты издания The Athletic рассказали о деталях увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста наставника лондонского «Челси».

Как сообщает источник, в понедельник, 25-го января, тренеру позвонили и вызвали на встречу. Во время разговора с руководством в лице Марины Грановской и Брюса Бака было объявлено, что Лэмпард покидает команду. После этого специалист покинул стадион.

При этом отмечается, что Фрэнку не дали попрощаться с игроками. Об уходе тренера команде сообщил технический советник клуба Петр Чех.

Новым наставником «пенсионеров», скорее всего, станет немецкий специалист Томас Тухель.