От звезды до антигероя: Бесславный финал Озила в «Арсенале»

В конце прошлой недели Месут Озил стал футболистом «Фенербахче». Последние годы в «Арсенале» стали для немецкого полузащитника настоящим мучением – сначала он играл мало, затем перестал играть, а позже и вовсе выпал из заявки на турниры. Со стороны болельщиков в адрес Озила звучало немало критики, хотя когда-то публика на «Эмирейтс» аплодировала немцу стоя. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит черту под выступлениями Месута Озила в Лондоне.

Летом 2013-го года у фанатов «Арсенала» были поводы для беспокойства. На тот момент третьи-четвёртые места в Премьер-лиге уже приелись публике на «Эмирейтс» (подумать только!) - все хотели борьбы за титул. Но как бороться за чемпионство, когда клуб подписал лишь Матьё Фламини да Яя Саного? Арсен Венгер анонсировал сюрприз для болельщиков и сдержал слово – под занавес трансферной кампании «канониры» купили у «Реала» Месута Озила. Это был фантастический трансфер. «Арсенал» заплатил 47 миллионов евро, перебив свой трансферный рекорд более чем в два раза.

Озил считался одним из самых одарённых игроков в мире с точки зрения технической оснащённости. Немец был настоящим мастером паса, его видению поля и умению обращаться с мячом завидовали многие. Конечно, в Лондоне с Месутом, который ранее был успешным подносчиком снарядом для Криштиану Роналду, связывали большие надежды.

Дебют Озила пришёлся на гостевую игру против «Сандерленда». Немецкий хавбек вышел в основном составе и уже через одиннадцать минут оформил свой первый ассист в Англии - на Оливье Жиру. Проходит неделя, и Озил оформляет ассистентский хет-трик в поединке со «Сток Сити», помогая своей команде победить со счётом 3:1. Лихое начало, не правда ли? Месут задрал планку высоко, но соответствовал ей не каждый футбольный вечер. Он был футболистом настроения и, наверное, им же и остался.

В первом сезоне в «Арсенале» Месут Озил забил семь голов и отдал четырнадцать голевых передач, во втором получилось похуже – пять голов и девять голевых передач. А вот третий сезон немецкого полузащитника в Англии получился по-настоящему выдающимся. С сентября по конец 2015 года Озил делал результативные передачи в пятнадцати матчах Премьер-лиги из двенадцати. Казалось, рекорд Тьерри Анри (20 ассистов за сезон в АПЛ) уже в кармане у Месута, но после Нового года его показатели стали угасать. В семнадцати проведённых до конца того сезона играх чемпионата немец только трижды ассистировал партнёрам, поэтому с 19 голевыми пасами остался в одном шаге от повторения рекорда Анри. Некий спад Озила совпал со спадом «Арсенала» - Новый год команда Венгера отмечала на вершине таблицы, но титул в итоге завоевал «Лестер».

Сезон 2016/2017 Озил провёл уже не так здорово, но всё же забил двенадцать голов и отдал четырнадцать голевых передач во всех турнирах. Дальше немецкий футболист играл проблесками, к тому же ему стали мешать проблемы со здоровьем. И всё же зимой 2018 года «Арсенал» подписал новый контракт с Озилом с огромной зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю. В последующие три года пребывания футболиста в «Арсенале» фанаты будут обсуждать главным образом его зарплату, критикуя клуб за выбрасывание денег на ветер.

Расставшись с целой эпохой в лице Арсена Венгера, боссы и болельщики «Арсенала» ожидали увидеть обновление и подъём команды, но вместо этого получили регулярные провалы и безнадёгу. Унаи Эмери не смог построить в Лондоне конкурентоспособную команду. Не удаётся это и Микелю Артете в наши дни и, как следствие, «канониры» болтаются в средине турнирной таблицы. В условиях такой турбулентности футболисты вроде Озила – футболисты настроения – не способны показывать свои лучшие качества. Да и футбол в последние годы изменился, акцент резко сместился с техники на физику. Это не оправдание для Озила, но всё же один из факторов того, почему немец перестал играть. В последний раз он вышел на поле в футболке «Арсенала» в марте 2020 года. Осенью Месута и вовсе не оказалось в заявках «канониров» на турниры.

Статистика Sky Sports наглядно показывает, что Озил всё-таки оставил весомый след в английском футболе. В лучшем для себя сезоне 2015/2016 немецкий футболист создал 146 моментов в Премьер-лиге. До сих пор этот показатель в рамках одного чемпионата остаётся лучшим. На втором месте идёт Кевин де Брёйне, который в сезоне 2019/2020 соорудил 136 моментов. В целом по количеству созданных моментов в АПЛ с даты своего дебюта в 2013 году Озил занимает второе место с 558 моментами. Больше (571) только у Кристиана Эриксена, но датчанин за это время провёл в АПЛ 226 игр, а немец – 184.

Когда-то публика на «Эмирейтс» аплодировала Озилу стоя, а теперь он покинул клуб в статусе антигероя. Это хороший пример для молодых футболистов. Сегодня ты можешь быть лидером и звездой, а завтра – не пройти в заявку на сезон. В футболе нет ничего постоянного.