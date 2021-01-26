Рангник отверг предложение «Челси»

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26 Января 2021, 10:20,
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Немецкий специалист Ральф Рангник отказался от предложения возглавить лондонский «Челси», утверждает издание Sky Sports.
По данным источника, руководство английского клуба провело переговоры с тренером и предложило ему трудовой договор до конца нынешнего сезона. Наставник отказался от такого варианта, поскольку его не устроил краткосрочный контракт.
Ранее стало известно об отставке Фрэнка Лэмпарда с поста рулевого «Челси». Ожидается, что новым главным тренером лондонского коллектива станет бывший наставник «ПСЖ» Томас Тухель.
После 19 туров АПЛ лондонцы набрали 29 баллов и занимают девятое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Ральф Рангник