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Рангник отверг предложение «Челси»

26 Января 2021, 10:20,

twitter.com

Немецкий специалист Ральф Рангник отказался от предложения возглавить лондонский «Челси», утверждает издание Sky Sports.

По данным источника, руководство английского клуба провело переговоры с тренером и предложило ему трудовой договор до конца нынешнего сезона. Наставник отказался от такого варианта, поскольку его не устроил краткосрочный контракт.

Ранее стало известно об отставке Фрэнка Лэмпарда с поста рулевого «Челси». Ожидается, что новым главным тренером лондонского коллектива станет бывший наставник «ПСЖ» Томас Тухель.

После 19 туров АПЛ лондонцы набрали 29 баллов и занимают девятое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Ральф Рангник
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