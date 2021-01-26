Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» и «Наполи» претендуют на защитника «Марселя»

26 Января 2021, 09:16,

Global Look Press

Защитник Жордан Амави, выступающий у себя на родине за «Марсель», находится в сфере интересов сразу нескольких европейских клубов. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, 26-летний француз привлек внимание лондонского «Арсенала», «Наполи» и «Кристал Пэлас». Стоит отметить, что действующий трудовой договор Амави с провансальцами истекает по окончании сезона-2020/2021.

Жордан защищает цвета «Марселя» с лета 2018-го года, перебравшись из бирмингемской «Астон Виллы». В нынешнем сезоне чемпионата Франции игрок провел девять поединков, отметившись одним голом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Наполи, Трансферы футбола - зима 2021, Жордан Амави
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