«Арсенал» и «Наполи» претендуют на защитника «Марселя»

Защитник Жордан Амави, выступающий у себя на родине за «Марсель», находится в сфере интересов сразу нескольких европейских клубов. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, 26-летний француз привлек внимание лондонского «Арсенала», «Наполи» и «Кристал Пэлас». Стоит отметить, что действующий трудовой договор Амави с провансальцами истекает по окончании сезона-2020/2021.

Жордан защищает цвета «Марселя» с лета 2018-го года, перебравшись из бирмингемской «Астон Виллы». В нынешнем сезоне чемпионата Франции игрок провел девять поединков, отметившись одним голом.