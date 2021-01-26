Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Бенфика» и «Монако» поборются за полузащитника «Лестера»

26 Января 2021, 08:52,

Global Look Press

Хавбек «Лестера» Демарай Грэй пользуется спросом среди европейских клубов. В подписании 24-летнего полузащитника заинтересованы лиссабонская «Бенфика» и «Монако», рапортует издание The Guardian.

Стоит отметить, что действующее трудовое соглашение Грэя с английским клубом истекает летом 2021-го года. В составе «Лестера» Демарай выступает с 2016-го года.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник провел всего один поединок.

По итогам 19 туров «Лестер», набрав 38 баллов, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лисы» отстают от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на два очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Монако, Бенфика, Трансферы футбола - зима 2021, Демарай Грэй
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
26 Января 2021, 09:14

Вроде перспективным игроком был... Неужели настолько не нужен, что перманентный трансфер возможен? Мне кажется, аренда - оптимальный вариант для обеих сторон. Если и переходить, кстати, то в Монако, а не в Бенфику, что будет восприниматься как шаг назад в его карьере. Клуб-то транзитный, а Монако играет в серьёзном чемпионате, по меркам Португалии, и там есть больший шанс набрать игровые кондиции!

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