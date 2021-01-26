«Бенфика» и «Монако» поборются за полузащитника «Лестера»

Хавбек «Лестера» Демарай Грэй пользуется спросом среди европейских клубов. В подписании 24-летнего полузащитника заинтересованы лиссабонская «Бенфика» и «Монако», рапортует издание The Guardian.

Стоит отметить, что действующее трудовое соглашение Грэя с английским клубом истекает летом 2021-го года. В составе «Лестера» Демарай выступает с 2016-го года.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник провел всего один поединок.

По итогам 19 туров «Лестер», набрав 38 баллов, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лисы» отстают от лидирующего «Манчестер Юнайтед» на два очка.