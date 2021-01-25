«Вест Хэм» интересуется Лингардом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард по-прежнему может уйти из клуба.

Как сообщает Sky Sports, в услугах футболиста заинтересован «Вест Хэм», «молотобойцы» уже сделали предложение «манкунианцам». Отмечается, что речь идёт об аренде до конца сезона.

28-летний Лингард сыграл лишь три матча за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности на поле 179 минут. Контракт англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Вест Хэм» набрал 32 очка в девятнадцати матчах и занимает седьмое место в английской Премьер-лиге, отставая от лидера всего лишь на восемь зачетных баллов.