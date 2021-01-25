Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Вест Хэм» интересуется Лингардом

25 Января 2021, 23:28,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард по-прежнему может уйти из клуба.

Как сообщает Sky Sports, в услугах футболиста заинтересован «Вест Хэм», «молотобойцы» уже сделали предложение «манкунианцам». Отмечается, что речь идёт об аренде до конца сезона.

28-летний Лингард сыграл лишь три матча за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности на поле 179 минут. Контракт англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Вест Хэм» набрал 32 очка в девятнадцати матчах и занимает седьмое место в английской Премьер-лиге, отставая от лидера всего лишь на восемь зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Хэм, Трансферы футбола - зима 2021, Джесси Лингард
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