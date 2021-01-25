Лэмпард: «Для меня было гордостью тренировать этот клуб»

Фрэнк Лэмпард выступил с заявлением относительно своего увольнения из «Челси».

«Для меня было гордостью тренировать клуб, который долгое время был частью моей жизни. В первую очередь, я хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку в последние 18 месяцев. Я верю, что они понимают свою значимость.

Я горжусь нашими воспитанниками, которые вышли на новый уровень. Это будущее клуба. Конечно, я расстроен, потому что нам не хватило времени.

Хотел бы поблагодарить Романа Абрамовича, персонал, игроков и свой тренерский штаб. Желаю клубу всего самого наилучшего в будущем», - написал Лэмпард в «Инстаграме».