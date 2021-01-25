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В «Челси» рассчитывают, что Тухель будет руководить командой в матче с «Вулверхэмптоном»

25 Января 2021, 22:57,

Global Look Press

Томас Тухель уже в ближайшее время должен возглавить «Челси».

Как сообщил журналист Роб Харрис в «Твиттере», немецкому специалисту предстоит сдать тест на коронавирус перед вылетом в Англию, в случае отрицательного результата Тухель сдаст ещё один тест, но уже в Англии. Если и во второй раз результат теста будет отрицательным, то он сможет находиться на тренировках и играх «Челси», но в остальное время Томас должен будет находиться на карантине в течение пяти дней. В английскоим рассчитывают, что Тухель будет присутствовать на скамейке запасных уже в матче против «Вулверхэмптона», который состоится в среду, 27 января.

Напомним, сегодня «Челси» объявил об увольнении Фрэнк Лэмпарда.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Томас Тухель
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