В «Челси» рассчитывают, что Тухель будет руководить командой в матче с «Вулверхэмптоном»

Томас Тухель уже в ближайшее время должен возглавить «Челси».

Как сообщил журналист Роб Харрис в «Твиттере», немецкому специалисту предстоит сдать тест на коронавирус перед вылетом в Англию, в случае отрицательного результата Тухель сдаст ещё один тест, но уже в Англии. Если и во второй раз результат теста будет отрицательным, то он сможет находиться на тренировках и играх «Челси», но в остальное время Томас должен будет находиться на карантине в течение пяти дней. В английскоим рассчитывают, что Тухель будет присутствовать на скамейке запасных уже в матче против «Вулверхэмптона», который состоится в среду, 27 января.

Напомним, сегодня «Челси» объявил об увольнении Фрэнк Лэмпарда.