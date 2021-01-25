Роджерс: «Надеюсь, что Варди быстро восстановится, но мы справимся и без него»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о нападающем Джейми Варди, которые пропустит несколько недель из-за операции по удалению грыжи.

«Конечно, он чувствует боль, но мы надеемся, что Джейми быстро восстановится и вернётся в строй, но мы справимся и без него. На данный момент мы забили 53 гола за сезон, на счету Джейми 13, а 40 мячей забили другие игроки», - цитирует Роджерса World Soccer Talk.

34-летний Варди сыграл двадцать матчей за «Лестер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тринадцать голов и отдал пять голевых передач.

После девятнадцати туров подопечные Роджерса занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.