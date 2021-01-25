Невилл: «Не сомневаюсь, что Тухеля уволят из «Челси» в ближайшие полтора-два года»

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25 Января 2021, 20:51,
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл порассуждал о перспективах Томаса Тухеля в «Челси».
«Да, Тухель работал в больших клубах, это опытный специалист. Он уже знаком с некоторыми игроками, которые играют в «Челси». Таким образом, к нам в чемпионат приедет ещё один сильный тренер.
Вы должны понимать, что Тухель столкнется с принципами, которыми руководствуются боссы «Челси». Я не сомневаюсь, что его уволят в ближайшие полтора-два года», - цитирует Невилла Sky Sports.
После девятнадцати туров «Челси» занимает лишь девятую строчку в английской Премьер-лиге, отставая от лидера на одиннадцать очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Томас Тухель, Гари Невилл