Фернандеш – о положении ван де Бека: «Я был бы несчастлив на его месте»

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25 Января 2021, 20:39,
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о положении Донни ван де Бека, который редко выходит на поле в стартовом составе после перехода из «Аякса».
«Донни сыграл здорово против «Ливерпуля». Со стороны я вижу, что он здорово двигается и играет. Это очень важно для нас. Конечно, если бы я оказался в его положении, то был бы несчастлив. Но самое главное, что он помогает команде, когда это требуется.
У нас очень сильный состав, просто посмотрите на нашу скамейку запасных, там невероятные игроки», - цитирует Фернандеша Daily Mail.
23-летний ван де Бек сыграл лишь десять матчей за «манкунианцев» в нынешнем сезоне АПЛ, проведя в общей сложности на поле 249 минут.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш, Донни ван де Бек
Ну, Фернандеш перешёл игроком с опытом и сразу раскрылся. Ван де Бек - другое дело, личность творческая и молодая! Вполне логично. что он в МЮ запасной. Если он не сдастся, а будет работать на тренировках, Сульшер это заметит и у него будет будущее в составе. Или, по крайней мере, удачно продадут.