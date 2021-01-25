Фернандеш – о положении ван де Бека: «Я был бы несчастлив на его месте»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о положении Донни ван де Бека, который редко выходит на поле в стартовом составе после перехода из «Аякса».

«Донни сыграл здорово против «Ливерпуля». Со стороны я вижу, что он здорово двигается и играет. Это очень важно для нас. Конечно, если бы я оказался в его положении, то был бы несчастлив. Но самое главное, что он помогает команде, когда это требуется.

У нас очень сильный состав, просто посмотрите на нашу скамейку запасных, там невероятные игроки», - цитирует Фернандеша Daily Mail.

23-летний ван де Бек сыграл лишь десять матчей за «манкунианцев» в нынешнем сезоне АПЛ, проведя в общей сложности на поле 249 минут.