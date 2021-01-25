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Фернандеш – о положении ван де Бека: «Я был бы несчастлив на его месте»

25 Января 2021, 20:39,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о положении Донни ван де Бека, который редко выходит на поле в стартовом составе после перехода из «Аякса».

«Донни сыграл здорово против «Ливерпуля». Со стороны я вижу, что он здорово двигается и играет. Это очень важно для нас. Конечно, если бы я оказался в его положении, то был бы несчастлив. Но самое главное, что он помогает команде, когда это требуется.

У нас очень сильный состав, просто посмотрите на нашу скамейку запасных, там невероятные игроки», - цитирует Фернандеша Daily Mail.

23-летний ван де Бек сыграл лишь десять матчей за «манкунианцев» в нынешнем сезоне АПЛ, проведя в общей сложности на поле 249 минут.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш, Донни ван де Бек
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
25 Января 2021, 21:15

Ну, Фернандеш перешёл игроком с опытом и сразу раскрылся. Ван де Бек - другое дело, личность творческая и молодая! Вполне логично. что он в МЮ запасной. Если он не сдастся, а будет работать на тренировках, Сульшер это заметит и у него будет будущее в составе. Или, по крайней мере, удачно продадут.

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