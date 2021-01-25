За что Абрамович уволил Лэмпарда из «Челси»

Фрэнк Лэмпард стал легендой «Челси» как футболист, но не смог вписать своё имя в историю лондонского клуба как тренер. По крайней мере, пока что. В понедельник «пенсионеры» объявили об уходе молодого специалиста после полутора лет работы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает тренерский период Лэмпарда на «Стэмфорд Бридж».

Летом 2019-го года Роман Абрамович изменил себе. Владелец «Челси», как правило, доверял тренерский мостик специалистам с опытом и хоть какими-то достижениями. Однако на сей раз Абрамович сделал ставку на молодого Фрэнка Лэмпарда, у которого за плечами был только один сезон в «Дерби». Надо сказать, что Лэмпард неплохо поработал в Чемпионшипе. «Бараны» заняли шестое место и были в шаге от выхода в АПЛ. В полуфинале плей-офф «Дерби» после минимального поражения от «Лидса» победил соперника в ответной встрече со счётом 4:2. Помните те эмоции Лэмпарда? Это был действительно яркий вечер, но вскоре в финале плей-офф «Дерби» проиграл, и в Премьер-лигу отправилась «Астон Вилла».

В назначении Лэмпарда многие увидели сантименты Абрамовича, но в этом решении была и логика. В «Дерби» Фрэнк зарекомендовал себя как хороший тренер для молодых игроков, а ведь именно на молодых игроков предстояло полагаться «Челси» в условиях трансферного бана. Вспоминая первые интервью Лэмпарда, можно заметить, что он сразу же выразил готовность принимать удар. Фрэнк не считал запрет на трансферы какой-то отговоркой и даже запретил футболистам говорить об этом.

Первый блин Лэмпарда вышел комом – его команда проиграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:4. Это был худший тренерский дебют в «Челси» за 41 год. Впрочем, каких-то подвигов от молодого тренера никто и не ждал. «Пенсионеры» в начале пути Лэмпарда были очень нестабильной командой. Молодёжь вроде Тэмми Абрахама и Мэйсона Маунта неплохо показывала себя в атаке, но у владений Кепы был сущий кошмар, поэтому «сухие» матчи были редкостью. «Челси» если и побеждал, то обычно с пропущенным голом или голами. 3:2, 5:2, 2:1, 4:2, 4:4, 2:2 – вот счета, которые наглядно характеризуют команду Лэмпарда того периода. Но побеждала она далеко не всегда.

В первый сезон с Лэмпардом у руля «Челси» выдал несколько качественных серий. Одна пришлась на осень, а другую разделил карантин. После трёх с половиной месяцев без футбола «Челси» был весьма неплох в Премьер-лиге, что и позволило команде финишировать в топ-4. Могли «пенсионеры» и трофей завоевать, но в финале Кубка Англии уступили «Арсеналу».

Авраам Грант прошлым летом рассказывал, что за четвёртое место в Премьер-лиге Роман Абрамович сослал бы его в Сибирь. Но в условиях трансферного бана и пандемии результат Лэмпарда можно было расценивать как успех, ведь команда получила билет в групповой этап Лиги чемпионов. Своего молодого тренера Абрамович поддержал на трансферном рынке, куда «Челси» вышел, поднакопив денег за время бана.

Лондонцы потратили почти 250 миллионов евро, подписав Кая Хаверца, Тимо Вернера, Бена Чилвела, Хакима Зиеша и Эдуарда Менди. Однако если бы успешность клуба определяли одни только трансферы, футбол не был бы таким интересным. Приобретение игроков – это только полдела, другая половина – это тренерское мастерство. Тренер должен уметь расположить футболистов к себе, вписать их в коллектив и, главное, в свою систему игры на футбольном поле. Здесь у Лэмпарда и начались серьёзные трудности.

«Челси» в этом сезоне редко представлял собой слаженный механизм. Казалось, что Лэмпард, получив множество игроков в группе атаки, просто не мог правильно ими распорядиться и извлечь из них лучшее. Молодой тренер принимал странные решения, например, упорно ставя Тимо Вернера на левый фланг атаки, а не в центр, плюс пошли слухи о проблемах внутри коллектива. Лэмпард никогда не стеснялся критиковать своих футболистов публично, отталкивая тем самым их от себя.

Судя по всему, окончательный разрыв произошёл ближе к средине декабря. «Челси» рухнул как по игре, так и по результатам. Пять поражений в восьми последних турах привели к тому, что команда оказалась на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. И тут Роман Абрамович уже не выдержал. Если за четвёртое место он мог сослать в Сибирь, то место в средине таблицы для владельца «Челси» - это что-то вообще за гранью. Роман Аркадьевич принял сложное, но взвешенное решение. Так и написано на сайте «пенсионеров».

В качестве тренера Лэмпард выиграл только 44 из 84 матчей в «Челси». По среднему количеству набранных очков за игру Премьер-лиги Фрэнк не входит даже в десятку лучших тренеров «Челси». Наконец, девятое текущее место в турнирной таблице… Увольнение Лэмпарда можно считать вполне логичным. Фрэнк за прошедшие полтора года не добился больших результатов, зато получил неоценимый опыт, который теперь ему нужно оценить и переосмыслить, чтобы вернуться ещё сильнее. А пока что работать в топ-клубе Лэмпард не готов – ни с точки зрения знаний, ни с точки зрения психологии.