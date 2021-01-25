​«Арсенал» объявит о переходе Эдегора во вторник

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25 Января 2021, 19:25,
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Полузащитник Мартин Эдегор максимально близок к переходу в лондонский «Арсенал». Судя по всему, лондонский клуб арендует норвежского футболиста у «Реала».
Как сообщает в Twitter журналист Goal.com Чарльз Уоттс, в понедельник Эдегор прошёл медосмотр в Лондоне и уже встретился со своими будущими одноклубниками. Скорее всего, «канониры» объявят о подписании Мартина во вторник.
В нынешнем сезоне Мартин Эдегор провёл за «Реал» девять матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался. Для Эдегора после перехода в мадридский клуб это будет уже третья аренда. Ранее на временной основе норвежец играл за «Херенвен», «Витесс» и «Реал Сосьедад».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Мартин Эдегор
У Реала с Арсеналом отношения налажены прекрасно, помним трансфер Озила и успешнвю аренду Себальоса, в принципе. Реверансов было выписано много, в частности, в прошлом (далёком прошлом), так что ждём. Надеюсь только, что хотя бы одного из этих двух (Себальоса или Эдегора) мы сможем подписать в будущем на постоянку.
Потом опять Эдегор заиграет в Арсенале и Реал вернёт его ,и так будут мальчонку кидать постоянно по арендам ,надо валить ему с Реала .)