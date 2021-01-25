​«Арсенал» объявит о переходе Эдегора во вторник

Полузащитник Мартин Эдегор максимально близок к переходу в лондонский «Арсенал». Судя по всему, лондонский клуб арендует норвежского футболиста у «Реала».

Как сообщает в Twitter журналист Goal.com Чарльз Уоттс, в понедельник Эдегор прошёл медосмотр в Лондоне и уже встретился со своими будущими одноклубниками. Скорее всего, «канониры» объявят о подписании Мартина во вторник.

В нынешнем сезоне Мартин Эдегор провёл за «Реал» девять матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался. Для Эдегора после перехода в мадридский клуб это будет уже третья аренда. Ранее на временной основе норвежец играл за «Херенвен», «Витесс» и «Реал Сосьедад».