​Черданцев об английских тренерах: «Саутгейт да вечный Брюс. Остальные – эксперты на ТВ, прямо как в России»

|
25 Января 2021, 18:52,
|
|
Известный комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу увольнения Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера «Челси».
По мнению Черданцева, англичанам должно быть жалко, что у Лэмпарда не получилось добиться успеха в качестве тренера «Челси».
«Англичанам должно быть жалко. С английским тренерами ведь совсем всё плохо. Саутгейт да вечный Брюс. Остальные все эксперты на ТВ. Прямо как в России», - написал Черданцев в своём Telegram-канале.
На текущий момент «Челси» располагается лишь на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.
Если верить СМИ, в ближайшее время новым главным тренером «Челси» станет немецкий специалист Томас Тухель, который в конце прошлого года покинул «ПСЖ».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Георгий Черданцев
А как же Ходжсон и Большой Сэм - самых опытных забыл