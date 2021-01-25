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​Черданцев об английских тренерах: «Саутгейт да вечный Брюс. Остальные – эксперты на ТВ, прямо как в России»

25 Января 2021, 18:52,

Global Look Press

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу увольнения Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера «Челси».

По мнению Черданцева, англичанам должно быть жалко, что у Лэмпарда не получилось добиться успеха в качестве тренера «Челси».

«Англичанам должно быть жалко. С английским тренерами ведь совсем всё плохо. Саутгейт да вечный Брюс. Остальные все эксперты на ТВ. Прямо как в России», - написал Черданцев в своём Telegram-канале.

На текущий момент «Челси» располагается лишь на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Если верить СМИ, в ближайшее время новым главным тренером «Челси» станет немецкий специалист Томас Тухель, который в конце прошлого года покинул «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Георгий Черданцев
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Комментарии (1)
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altmax
25 Января 2021, 19:48

А как же Ходжсон и Большой Сэм - самых опытных забыл

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