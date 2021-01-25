Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Тоттенхэм» готов отпустить Алли

25 Января 2021, 18:45,

Global Look Press

Переход полузащитника Деле Алли из «Тоттенхэма» в «ПСЖ» может осуществиться в последние дни трансферного окна. Как сообщает RMC Sport, президент лондонского клуба Даниэль Леви изменил своё мнение касательно Алли и готов отпустить его.

В то же время «шпоры» расстанутся с Алли только в том случае, если успеют найти ему замену, пишет источник.

Напомним, в этом сезоне Деле Алли почти не получает игрового времени под руководством Жозе Моуринью. Двадцатичетырёхлетний футболист провёл только двенадцать матчей, в которых забил два года и отдал два голевых паса. Если брать Премьер-лигу, то Алли провёл на поле только 74 минуты в четырёх играх.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Деле Алли
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