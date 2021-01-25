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​Гвардиола прокомментировал увольнение Лэмпарда

25 Января 2021, 17:48,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу увольнения Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера «Челси».

«Такова наша работа. Вы должны побеждать, иначе вас уволят. Я надеюсь скоро увидеть Фрэнка и поужинать вместе с ним в ресторане, когда закончится период изоляции», - высказался Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, Фрэнк Лэмпард проработал в «Челси» полтора года. На текущий момент «пенсионеры» занимают только девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

По данным СМИ, в ближайшие часы «Челси» объявит о назначении главным тренером Томаса Тухеля. Немец месяц назад покинул тренерский мостик «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Хосеп Гвардиола, Фрэнк Лэмпард
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