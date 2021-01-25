«Синяя» революция: Зачем уволили Лэмпарда, и чего ждать от Тухеля в «Челси»

Фрэнк Лэмпард официально уволен из «Челси». Его возможную отставку обсуждали уже около двух месяцев – примерно столько длится кризис лондонской команды. Но случилось это как всегда неожиданно. Практически со стопроцентной вероятностью новым главным тренером «Челси» станет немец Томас Тухель, недавно покинувший «ПСЖ». Нужна ли была такая спешка посреди сезона, и что будет с «Челси» при новом тренере – в нашем специальном материале.

СЛОВО ДАЛ, СЛОВО ВЗЯЛ

Июнь 2019 года. Роман Абрамович звонит своему приятелю Фрэнку Лэмпарду, который едва не вывел «Дерби Каунти» в Премьер-лигу:

- Эй, Фрэнки, возвращайся-ка домой в «Челси». У нас тут вакансия появилась главного тренера. Сарри-то мы выгнали.

- Роман Аркадьевич, а вы меня не уволите как его?

- Два года работай спокойно, даже голову не забивай.

И Фрэнк согласился. И не доработал свой второй сезон. Этот разговор сейчас вспоминают многие, ведь когда Лэмпарда приглашали в «Челси», все прекрасно понимали, что подписывают кота в мешке. Да, он – легенда клуба и любимец болельщиков, но его тренерские скиллы только лишь формировались. Подобная практика приглашения бывших игроков вошла в моду: Сульшер, Лэмпард, Артета, Пирло. Всех критикуют, всем достаётся, но первый разорванный контракт оказался именно в руках Лэмпарда.

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НАЧАЛ ЗА ЗДРАВИЕ

Лэмпард пришёл в «Челси» в максимально непростое время. Команда получила трансферный бан и не могла усилить состав. Фрэнк смело заявил, что такой расклад его совершенно не пугает. Напротив, он искренне рад, что наконец-то получится задействовать талантливую молодёжь «Челси», которой у «синих» пруд-пруди. Благо по арендам скитается человек сто. Так в составе появились Тэмми Абрахам, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои, Рис Джеймс, Фикайо Томори, Билли Гилмор.

Болельщики готовы были простить Лэмпарду даже абсолютный провал – он же свой в доску, как ему не дать шанс? А получилось на удивление здорово. «Челси» будто никто не воспринимал всерьёз, при этом команда Лэмпарда демонстрировала креативную игру, выжимая максимум из тех возможностей, которые у неё есть. Результат сезона получился более чем достойным, хоть и бестрофейным: 4-е место в АПЛ, финал Кубка Англии и вылет в 1/8 финала ЛЧ от будущего победителя турнира.

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Это ещё больше убедило Абрамовича и руководство «Челси» в том, что Фрэнку нужно доверять. Да так, что Лэмпарда буквально осыпали деньгами. Получив безлимитную «золотую карточку» Фрэнки начал вести себя как школьник в магазине игрушек – это хочу, то хочу, и это купите, и вот это тоже. На Кая Хаверца, Тимо Вернера, Бена Чилуэлла, Хакима Зиеша и Эдуарда Менди «Челси» потратил почти 250 миллионов евро. Естественно, что такие вложения делаются с одной лишь целью – получить конкретный результат, а именно – побороться за чемпионство или хотя бы выступить лучше прошлого сезона.

Но, кажется, эти дорогие покупки сыграли с Фрэнком злую шутку. Вернер не забивает, Хаверц не играет, Зиеш то и дело травмируется, а Менди после впечатляющего старта показывает игру плюс-минус как Кепа. Причем начиналось-то все весьма неплохо, но стоило случиться кризису, как Лэмпард буквально поплыл. Команда стала играть в максимально примитивный футбол уровня бей-беги. Причем беги – это ещё сильно сказано, обычно было что-то вроде «бей-ползи». Вся игра в атаке свелась к безадресным навесным передачам в штрафную площадь, а мысль из центра поля пропала вовсе. Добавим к этому ошибки в обороне и получим лишь две победы в восьми матчах АПЛ.

На самом деле, серия-то не самая ужасная. Давайте посмотрим на того же Сульшера и «Манчестер Юнайтед» образца октября-ноября прошлого года: 1:6 дома от «Тоттенхэма», 0:1 от полумёртвого «Арсенала», ужасное выступление в Лиге чемпионов и вылет в Лигу Европы. Уволь «МЮ» тогда Сульшера – никто бы не удивился. Но в него поверили и не ошиблись.

Принципиальная разница того «МЮ» и сегодняшнего «Челси» в том, что Сульшер каждую игру старался придумать что-то новое, он экспериментировал с составом, каким-то чудом научил снова играть Поля Погба. И, самое главное, он никогда не винил своих футболистов. У Лэмпарда же каждый новый матч придавал всё больше новых проблем. Фрэнк старался играть максимально просто, полагая, что только за счёт имён «Челси» сможет выиграть. Показательным стал поединко против «Лестера», после которого и было принято принципиальное решение расстаться с Лэмпардом.

Не шло на пользу и то, что Лэмпард несколько раз позволял себе весьма резкие формулировки по отношению к своим футболистам. И такие методы имени Станислава Черчесова не оценили даже болельщики «Челси».

Игра «синих» была безнадёжной, и Абрамовичу просто надоело ждать.

ПАРАДОКС ГРАНТА-ДИ МАТТЕО

Если оценивать увольнение Лэмпарда с человеческой точки зрения, то Абрамович поступил некрасиво и даже подло, но Фрэнк должен был понимать, что «Челси» - последний клуб, в котором начальство готово долго терпеть. Вся история современного «Челси» - это бесконечная череда увольнений и назначений. Кажется, что Абрамович просто не может без этого жить.

Надо признать, что пару раз такие фокусы с заменой тренера посреди сезона получались максимально удачными. Сначала Авраам Грант сменил Жозе Моуринью и вывел «Челси» в свой первый финал Лиги чемпионов. Затем Роберто ди Маттео поменял Андре Виллаш-Боаша и вовсе выиграл Лигу чемпионов. Может и сейчас случится что-то такое? А почему бы и нет?

ICH WILL

Все уважаемые английские СМИ трубят о том, что новым главным тренером станет Томас Тухель. Тот самый, который в прошлом сезоне вывел «ПСЖ» в финал ЛЧ и несколько лет подряд брал местный чемпионат (не больно великий подвиг, но всё-таки).

Тухель всю свою карьеру был эдакой калькой Юргена Клоппа. Сначала тренировал «Майнц», затем работал в «Боруссии», а после весьма успешно руководил «ПСЖ», продемонстрировав, что может добиваться результата не только чернорабочими, но и топ-игроками.

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Как пишет французская пресса, Тухель ушёл из «ПСЖ» из-за отсутствия мотивации. Ему просто стало скучно в чемпионате, где есть всего полтора топ-клуба.

Не нужно быть футбольным гением, чтобы понять ради чего приглашают именно Тухеля. Для начала, чтобы Вернер и Хаверц наконец-то начали отрабатывать свои многомиллионные трансферы. Если эта парочка заиграет хотя бы на 50% от того, что показывала в «Лейпциге» и «Байере», то вернуться в топ-4 у «Челси» не составит труда.

Кроме того, Тухель показал свою состоятельность в еврокубках, и это ещё один повод присмотреться к перспективам «Челси» в Лиге чемпионов. С примитивной тактикой Лэмпарда-2021 пройти «Атлетико» было бы просто нереально.

И если Тухель справится со этими задачами, то ждите летнее «ich will» («я хочу») от Томаса на трансферном рынке. Парень работал с Неймаром и Мбаппе, так что губа у него растянута ого-го.

ИЩИТЕ ДРУГОЙ ДВОР

И это, скорее всего, поставит крест на политике «Челси» по привлечению своих воспитанников. Будет настоящим чудом, если Тухель сохранит хотя бы половину из тех пацанов, которые были в обойме Лэмпарда. Особенно обидно будет за Мэйсона Маунта, которого многие считали исключительно любимчиком Лэмпарда, но прямо сейчас именно Маунт является лучшим футболистом «Челси».

Останется ли он ключевым игроком центра поля при Тухеле? Ой, вряд ли.

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Ну а жалеть Фрэнка Лэмпарда всё-таки не стоит. Он понимал, куда попал, и какие тут условия. При том, что Лэмпард – худших среди тренеров «Челси» по количеству набранных очков в Премьер-лиге при Абрамовиче, увольнение было лишь вопросом времени.

Самое главное сейчас не впасть в депрессию, а начать работу над ошибками. Вернуться в Чемпионшип или уехать в Шотландию спасать «Селтик» от Джеррарда и его «Рейнджерс». Вариантов масса, а в «Челси» всегда могут пригласить во второй раз. Но стоит ли?

Максим МАЛЮКОВ