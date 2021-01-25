​Абрамович прокомментировал увольнение Лэмпарда

Владелец «Челси» Роман Абрамович прокомментировал отставку Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера.

«Это было трудное решение для клуба. Не в последнюю очередь из-за того, что у меня прекрасные отношения с Фрэнком, и я очень его уважаю. Он порядочный человек и обладает высочайшей трудовой этикой. Однако в нынешних условиях мы считаем, что лучше всего будет сменить тренера.

От имени всех членов клуба и правления я хотел бы лично поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему всяческих успехов в будущем. Он – важная икона этого великого клуба, и его статус здесь останется неизменным. На «Стэмфорд Бридж» Лэмпарда всегда будут тепло приветствовать», - цитирует Абрамовича официальный сайт «Челси».