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​Абрамович прокомментировал увольнение Лэмпарда

25 Января 2021, 14:42,

twitter.com

Владелец «Челси» Роман Абрамович прокомментировал отставку Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера.

«Это было трудное решение для клуба. Не в последнюю очередь из-за того, что у меня прекрасные отношения с Фрэнком, и я очень его уважаю. Он порядочный человек и обладает высочайшей трудовой этикой. Однако в нынешних условиях мы считаем, что лучше всего будет сменить тренера.

От имени всех членов клуба и правления я хотел бы лично поблагодарить Фрэнка за его работу в качестве главного тренера и пожелать ему всяческих успехов в будущем. Он – важная икона этого великого клуба, и его статус здесь останется неизменным. На «Стэмфорд Бридж» Лэмпарда всегда будут тепло приветствовать», - цитирует Абрамовича официальный сайт «Челси».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Роман Абрамович
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