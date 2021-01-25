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​«Челси» объявил об отставке Лэмпарда

25 Января 2021, 14:37,

Global Look Press

«Челси» посредством своего официального сайта объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера команды. Клуб отмечает, что решение Романа Абрамовича и руководства было непростым, но взвешенным.

«Недавние результаты и выступления команды не оправдали ожиданий клуба, в результате чего «Челси» оказался в середине таблицы Премьер-лиги [команда занимает девятое место – прим.] без чёткого пути к исправлению ситуации», - говорится в заявлении лондонского клуба.

По данным СМИ, новым главным тренером «Челси» станет Томас Тухель, который месяц назад покинул «ПСЖ».  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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Комментарии (8)
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0
HG2017
25 Января 2021, 17:17

Ждём Пирло на очереди.

0
Pronyashin Ilya
25 Января 2021, 16:23

Отпотел своё Фрэнки

0
ARTUR
25 Января 2021, 16:05

Мне кажется что это ошибка... Жаль Лэмпа , удачи ему где бы он не был

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1
сергеев сергей
25 Января 2021, 15:10

Нечего удивительного, обычный физрук на уровне артеты или даже ниже.Самое угарное это когда челси шол на первом месте и все тыкали в сульшера мол зырте какой сульшер аут, а лэмпард топ лол))

3
Matteo
25 Января 2021, 14:59

Думаю во многом благодаря своему легендарному прошлому и прекрасным отношениям с самим РА, даже с учетом нынешнего провала Фрэнка могли оставить, но он допустил непростительные ошибки:
1) Потерял раздевалку. Игроки если не сливали, то откровенно не бились за своего тренера, кроме пары игроков (вроде Маунта и старичков Аспиликуэты, Канте)
2) Ухудшились и без того натянутые отношения с Грановской и другими членами правления клуба.
Лэмпард и сам в свое время бунтовал против тренера (уж против Боаша точно), вот только после увольнения рулевого на бровке, ему и его партнерам хватало воли и мастерства переломить неудачный сезон. У нынешнего состава на такие подвиги кишка тонка.

0
fireland
25 Января 2021, 14:49
Запоздалое решение. Да, топ-4 ЛЧ и финал КА, для клуба без трансферов хорошее достижение, но : Будем честными, в четверку Лэмпард зашел лишь потому, что куры сливали Поча, а Лестер растерял форму из-за паузы. И нынешняя игра - потолок этого Челси. Нужны перемены. Лично я, ВНЕЗАПНО за Гранта до конца сезона, а там летом, нужно решать. Тухель, который скорее всего придет, вызывает много вопросов.
1
Ibray
25 Января 2021, 15:21

Много молодых в команде. Было бы интересно посмотреть на Наггельсмана

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