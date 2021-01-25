​«Челси» объявил об отставке Лэмпарда

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25 Января 2021, 14:37,
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«Челси» посредством своего официального сайта объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера команды. Клуб отмечает, что решение Романа Абрамовича и руководства было непростым, но взвешенным.
«Недавние результаты и выступления команды не оправдали ожиданий клуба, в результате чего «Челси» оказался в середине таблицы Премьер-лиги [команда занимает девятое место – прим.] без чёткого пути к исправлению ситуации», - говорится в заявлении лондонского клуба.
По данным СМИ, новым главным тренером «Челси» станет Томас Тухель, который месяц назад покинул «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
Ждём Пирло на очереди.
Отпотел своё Фрэнки
Мне кажется что это ошибка... Жаль Лэмпа , удачи ему где бы он не был
Нечего удивительного, обычный физрук на уровне артеты или даже ниже.Самое угарное это когда челси шол на первом месте и все тыкали в сульшера мол зырте какой сульшер аут, а лэмпард топ лол))
Думаю во многом благодаря своему легендарному прошлому и прекрасным отношениям с самим РА, даже с учетом нынешнего провала Фрэнка могли оставить, но он допустил непростительные ошибки:
1) Потерял раздевалку. Игроки если не сливали, то откровенно не бились за своего тренера, кроме пары игроков (вроде Маунта и старичков Аспиликуэты, Канте)
2) Ухудшились и без того натянутые отношения с Грановской и другими членами правления клуба.
Лэмпард и сам в свое время бунтовал против тренера (уж против Боаша точно), вот только после увольнения рулевого на бровке, ему и его партнерам хватало воли и мастерства переломить неудачный сезон. У нынешнего состава на такие подвиги кишка тонка.
Много молодых в команде. Было бы интересно посмотреть на Наггельсмана