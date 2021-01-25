​«Челси» объявил об отставке Лэмпарда

«Челси» посредством своего официального сайта объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера команды. Клуб отмечает, что решение Романа Абрамовича и руководства было непростым, но взвешенным.

«Недавние результаты и выступления команды не оправдали ожиданий клуба, в результате чего «Челси» оказался в середине таблицы Премьер-лиги [команда занимает девятое место – прим.] без чёткого пути к исправлению ситуации», - говорится в заявлении лондонского клуба.

По данным СМИ, новым главным тренером «Челси» станет Томас Тухель, который месяц назад покинул «ПСЖ».