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​Игроки «Челси» жаловались на Лэмпарда

25 Января 2021, 14:27,

Global Look Press

В ближайшие часы «Челси» должен официально объявить об уходе Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера команды. Ожидается, что новым наставником лондонцев станет Томас Тухель.

Между тем, издание The Athletic пишет о том, что у футболистов «Челси» были проблемы с Лэмпардом. Некоторые игроки жаловались на отсутствие тактических инструкций, а также на то, что тренер с ними не разговаривал в течение нескольких месяцев.

Кроме того, футболистов задевала публичная критика со стороны Лэмпарда и тот факт, что тренер не проявлял сочувствия в раздевалке.

«Челси» занимает девятое место в таблице чемпионата Англии на текущий момент.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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