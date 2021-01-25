​Игроки «Челси» жаловались на Лэмпарда

В ближайшие часы «Челси» должен официально объявить об уходе Фрэнка Лэмпарда с должности главного тренера команды. Ожидается, что новым наставником лондонцев станет Томас Тухель.

Между тем, издание The Athletic пишет о том, что у футболистов «Челси» были проблемы с Лэмпардом. Некоторые игроки жаловались на отсутствие тактических инструкций, а также на то, что тренер с ними не разговаривал в течение нескольких месяцев.

Кроме того, футболистов задевала публичная критика со стороны Лэмпарда и тот факт, что тренер не проявлял сочувствия в раздевалке.

«Челси» занимает девятое место в таблице чемпионата Англии на текущий момент.