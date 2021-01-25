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Тухель заменит Лэмпарда в «Челси»

25 Января 2021, 13:36,

Global Look Press

Лондонский «Челси» определился с тренером, который заменит у руля команды Фрэнка Лэмпарда. Сегодня, 25-го января, стало известно, что англичанина должны отправить в отставку.

Как сообщает журналист Николо Скира, фаворитом на пост наставника «пенсионеров» является немецкий специалист Томас Тухель, который находится без работы после увольнения из французского «ПСЖ». Стороны якобы уже договорились о подписании трудового соглашения до 2022-го года.

По итогам 19 туров лондонский коллектив набрал 29 баллов и располагается на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч «Челси» проведет на своем поле против «Вулверхэмптона».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Томас Тухель
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Комментарии (3)
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Misha_diablo_football
25 Января 2021, 17:03

Сомнительная персона, но посмотрим может выйдет из него второй Ди Маттео...

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Tytus
25 Января 2021, 14:21

А кто же тогда сменит Клоппа? Ах, да, хозяева Ливерпуля - не русские олигархи, потерпят ещё. Вот уволит Рома Тухеля - тогда Ливерпуль его и пригласит, благо ждать придётся недолго.

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