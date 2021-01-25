«Челси» решил уволить Лэмпарда

Руководство лондонского «Челси» определилось с будущим Фрэнка Лэмпарда. Как информирует издание The Telegraph, было принято решение об отставке 42-летнего специалиста.

Официально об увольнении Лэмпарда лондонцы объявят в понедельник, 25-го января. Фрэнк покинет свой пост из-за неудачного выступления «пенсионеров» в первом круге английской Премьер-лиги. После 19 проведенных туров лондонцы набрали 29 очков и занимают лишь девятое место в турнирной таблице.

Ранее СМИ сообщали, что сменить Лэмпарда у руля «Челси» могут немец Томас Тухель или итальянец Массимилиано Аллегри.