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«Челси» решил уволить Лэмпарда

25 Января 2021, 13:20,

Global Look Press

Руководство лондонского «Челси» определилось с будущим Фрэнка Лэмпарда. Как информирует издание The Telegraph, было принято решение об отставке 42-летнего специалиста.

Официально об увольнении Лэмпарда лондонцы объявят в понедельник, 25-го января. Фрэнк покинет свой пост из-за неудачного выступления «пенсионеров» в первом круге английской Премьер-лиги. После 19 проведенных туров лондонцы набрали 29 очков и занимают лишь девятое место в турнирной таблице.

Ранее СМИ сообщали, что сменить Лэмпарда у руля «Челси» могут немец Томас Тухель или итальянец Массимилиано Аллегри.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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Комментарии (9)
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0
Misha_diablo_football
25 Января 2021, 16:59

Давно назревало, но ждали подходящего момента наверное середина сезона самое время. Удачи Лемпарду уважуха выше всего, но тренер он пока сырой не гтов возглавить такой топ клуб как Челси....

0
slain
25 Января 2021, 15:46

Ну собственно произошло как я и говорил. Пришел легендой, уходит физруком. Знал же ведь как в Челси все устроено, никто пару лет как Клоппу не даст, лучше бы подождал пока кто другой обгадится на тренерском мостике, а потом с какой-никакой командой начал работать.

0
vebmen84
25 Января 2021, 15:27
хоть не фанат челси но мне жаль лемпса...грановская с абрамовичем набрали шлака на 250 лямов и требовали чемпионства сдесь и сейчас .... даю 1000000 % что уже через год после назначения тухеля челси будет искать нового физрука готового терьпеть грановскую с ее идиотскими выходками на трансферном рынке
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0
Tytus
25 Января 2021, 14:25

Я уже как-то писал (а может, и не я - подсмотрел у кого-то): чем больше знаю Абрамовича, тем больше люблю Кронке))) Уж как Арсенал сыпался в ноябре-декабре, а об увольнении Артеты разговоров было не очень...

1
ARTUR
25 Января 2021, 13:34

Глупо , особенно если пригласят Тухеля

2
Tytus
25 Января 2021, 14:17

Ну что ты скажешь, а? Какой же Абрамович всё-таки... российский олигарх! Дитя автократии имени пахана Владимировича. Хорошо хоть компенсации выплачивает)

0
ингерман
25 Января 2021, 13:23

ай.. отличненько.. эцо начало заката этого недоклупа.. )))

0
ARTUR
25 Января 2021, 13:35

а ты чего их так не любишь ))??

2
CELTIC FROST
25 Января 2021, 14:44

А он (якобы) диванный борец за справедливость на пенсии))

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