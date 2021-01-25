«Челси» решил уволить Лэмпарда

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25 Января 2021, 13:20,
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Руководство лондонского «Челси» определилось с будущим Фрэнка Лэмпарда. Как информирует издание The Telegraph, было принято решение об отставке 42-летнего специалиста.
Официально об увольнении Лэмпарда лондонцы объявят в понедельник, 25-го января. Фрэнк покинет свой пост из-за неудачного выступления «пенсионеров» в первом круге английской Премьер-лиги. После 19 проведенных туров лондонцы набрали 29 очков и занимают лишь девятое место в турнирной таблице.
Ранее СМИ сообщали, что сменить Лэмпарда у руля «Челси» могут немец Томас Тухель или итальянец Массимилиано Аллегри.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
Давно назревало, но ждали подходящего момента наверное середина сезона самое время. Удачи Лемпарду уважуха выше всего, но тренер он пока сырой не гтов возглавить такой топ клуб как Челси....
Ну собственно произошло как я и говорил. Пришел легендой, уходит физруком. Знал же ведь как в Челси все устроено, никто пару лет как Клоппу не даст, лучше бы подождал пока кто другой обгадится на тренерском мостике, а потом с какой-никакой командой начал работать.
Я уже как-то писал (а может, и не я - подсмотрел у кого-то): чем больше знаю Абрамовича, тем больше люблю Кронке))) Уж как Арсенал сыпался в ноябре-декабре, а об увольнении Артеты разговоров было не очень...
Глупо , особенно если пригласят Тухеля
Ну что ты скажешь, а? Какой же Абрамович всё-таки... российский олигарх! Дитя автократии имени пахана Владимировича. Хорошо хоть компенсации выплачивает)
ай.. отличненько.. эцо начало заката этого недоклупа.. )))
а ты чего их так не любишь ))??
А он (якобы) диванный борец за справедливость на пенсии))