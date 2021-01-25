«Милан» не отпустил Леау в «Эвертон» за 30 млн евро

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25 Января 2021, 13:12,
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21-летний португальский нападающий Рафаэл Леау, права на которого принадлежат «Милану», мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Согласно информации издания Calciomercato, заинтересованность в подписании талантливого футболиста проявляет «Эвертон». Мерсисайдцы предлагали за трансфер игрока 30 миллионов евро, однако получили отказ. «Россонери» хотят выручить с продажи Леау большую сумму.
Рафаэл перебрался в миланский гранд из «Лилля» летом 2019-го года за 29,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард сыграл 20 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Эвертон, Трансферы футбола - зима 2021, Рафаэл Леау