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«Милан» не отпустил Леау в «Эвертон» за 30 млн евро

25 Января 2021, 13:12,

Global Look Press

21-летний португальский нападающий Рафаэл Леау, права на которого принадлежат «Милану», мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Согласно информации издания Calciomercato, заинтересованность в подписании талантливого футболиста проявляет «Эвертон». Мерсисайдцы предлагали за трансфер игрока 30 миллионов евро, однако получили отказ. «Россонери» хотят выручить с продажи Леау большую сумму.

Рафаэл перебрался в миланский гранд из «Лилля» летом 2019-го года за 29,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард сыграл 20 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Эвертон, Трансферы футбола - зима 2021, Рафаэл Леау
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