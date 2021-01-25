Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Вест Хэм» предложил более 30 млн евро за нападающего «Севильи»

25 Января 2021, 11:37,

Global Look Press

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири пользуется спросом в английской Премьер-лиге. Согласно сведениям издания Estadio Deportivo, 23-летний марокканский футболист может оказаться в лондонском «Вест Хэме».

Руководство «молотобойцев» сделало предложение андалусийцам в размере 33 миллионов евро, однако испанский клуб ответил отказом.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Эн-Несири провел 19 матчей, записав на свой счет 12 забитых мячей.

После 19 туров Примеры «Севилья» набрала 36 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч клуб проведет против «Валенсии» на своем поле.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вест Хэм, Трансферы футбола - зима 2021, Юссеф Эн-Несири
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Комментарии (1)
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1
Super fanat
25 Января 2021, 12:19

Могут и согласиться
Сами подпишут Гомеса, а на этом трансфере заработают. Желание же Вест Хэма усиливаться, чтобы выглядеть конкурентным в АПЛ, радует. Пусть и конкурент, но сильнейшим можно становиться только в матчах с сильнейшими!

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