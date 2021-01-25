Гвардиола уверен, что Эрик Гарсия продолжит карьеру в «Барселоне»

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25 Января 2021, 10:25,
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном переходе защитника Эрика Гарсии в каталонскую «Барселону».
«Я уверен, что Эрик собирается уходить. Это произойдет в зимнее трансферное окно или грядущим летом, все будет зависеть от клубов», - передает слова испанского специалиста издание Sky Sports.
Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» решили не подписывать Гарсию в текущее трансферное окно.
Эрик является воспитанником академии «Барселоны». В «Манчестер Сити» защитник перебрался в 2017-м году. В нынешнем сезоне чемпионата Англии он провел три поединка.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Хосеп Гвардиола, Эрик Гарсия
скатертью дорога, при таком Стоунсе и Диаше, а также при здоровом Лапорта ему нет места в основе, тем более есть еще Аке, Ферна сможет сыграть еще