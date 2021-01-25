«Реал» хочет вернуть Регилона из «Тоттенхэма»

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25 Января 2021, 08:59,
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Руководство мадридского «Реала» сожалеет о трансфере флангового защитника Серхио Регилона в лондонский «Тоттенхэм». «Галактикос» рассчитывают вернуть 24-летнего футболиста и готовы заплатить за него 45 миллионов евро, рапортует издание Sport.es.
Регилон перебрался в английский клуб осенью прошлого года за 35 миллионов. В договоре прописан пункт о первоочередном обратном выкупе защитника мадридским клубом. «Реал» всерьез задумался над активацией этой опции.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Серхио сыграл 13 поединков, записав на свой счет три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Серхио Регилон
Вопрос, согласится ли на это сам Регилон, который уже настроился на игру в Лондоне. А так, конечно, забавно будет, как дорогая аренда выглядит.