«Реал» хочет вернуть Регилона из «Тоттенхэма»

Руководство мадридского «Реала» сожалеет о трансфере флангового защитника Серхио Регилона в лондонский «Тоттенхэм». «Галактикос» рассчитывают вернуть 24-летнего футболиста и готовы заплатить за него 45 миллионов евро, рапортует издание Sport.es.

Регилон перебрался в английский клуб осенью прошлого года за 35 миллионов. В договоре прописан пункт о первоочередном обратном выкупе защитника мадридским клубом. «Реал» всерьез задумался над активацией этой опции.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Серхио сыграл 13 поединков, записав на свой счет три результативные передачи.