Торрейра может перейти в «Монако», переговоры уже идут

Полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды за «Атлетико», может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, в услугах футболиста заинтересован «Монако». Французский клуб готов предложить уругвайцу контракт сроком на три года. Отмечается, что переговоры продолжаются, клубы близки к достижению соглашения.

24-летний Торрейра сыграл четырнадцать матчей за «Атлетико» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт уругвайца с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в двадцать восемь миллионов евро.