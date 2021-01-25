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Торрейра может перейти в «Монако», переговоры уже идут

25 Января 2021, 00:11,

Global Look Press

Полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды за «Атлетико», может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, в услугах футболиста заинтересован «Монако». Французский клуб готов предложить уругвайцу контракт сроком на три года. Отмечается, что переговоры продолжаются, клубы близки к достижению соглашения.

24-летний Торрейра сыграл четырнадцать матчей за «Атлетико» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт уругвайца с «канонирами» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в двадцать восемь миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Лукас Торрейра
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