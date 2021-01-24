«Арсенал» и «Реал» согласовали аренду Эдегора

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24 Января 2021, 19:23,
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Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор перейдёт в «Арсенал».
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», клубы уже согласовали аренду футболиста до конца сезона. Опции выкупа не предусмотрено, но «Арсенал» и «Реал» могут обсудить полноценный трансфер уже летом. Зарплату Эдегору будет платить лондонский клуб, а аренда обойдётся «канонирам» в 3,4 миллиона евро.
Эдегор пройдёт медицинский осмотр в ближайшее время. Отмечается, что Мартин отклонил предложения «Аякса» и «Реал Сосьедада».
22-летний норвежец сыграл девять матчей за «сливочных» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Мартин Эдегор