«Арсенал» и «Реал» согласовали аренду Эдегора

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор перейдёт в «Арсенал».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», клубы уже согласовали аренду футболиста до конца сезона. Опции выкупа не предусмотрено, но «Арсенал» и «Реал» могут обсудить полноценный трансфер уже летом. Зарплату Эдегору будет платить лондонский клуб, а аренда обойдётся «канонирам» в 3,4 миллиона евро.

Эдегор пройдёт медицинский осмотр в ближайшее время. Отмечается, что Мартин отклонил предложения «Аякса» и «Реал Сосьедада».

22-летний норвежец сыграл девять матчей за «сливочных» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.