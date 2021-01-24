Озил попрощался с «Арсеналом»: «Я навсегда останусь фанатом этого клуба»

Полузащитник Месут Озил, перешедший из «Арсенала» в «Фенербахче», попрощался с лондонским клубом.

«7.5 лет. Около 3000 дней. Очень странно писать такие сообщения, когда провёл столько времени в Лондоне. С того момента, как я приехал сюда, этот стал моим домом. Меня очень тепло приняли в «Арсенале», это касается и игроков, и в первую очередь фанатов. Я всегда буду благодарен Арсену Венгеру, который поверил в меня. Я вырос здесь как личность. Никогда не забуду это время.

За эти годы я пережил много взлётов и падений. Больше 250 матчей и 44 гола. Пришло время, когда наши с «Арсеналом» пути должны разойтись.

Возможно, я никогда больше не сыграю за этот клуб, но всегда буду поддерживать «Арсенал». Я останусь «канониром» навсегда, можете в этом не сомневаться. Мы все должны быть с командой. Этот сезон очень сложен для всех клубов, именно поэтому мы должны поддерживать «Арсенал», несмотря на результаты», - написал Озил в «Твиттере».