«Арсенал» объявил о переходе Озила в «Фенербахче»

Полузащитник Месут Озил переходит из «Арсенала» в «Фенербахче», об этом сообщила пресс-служба «канониров».

Об уходе Озила высказался и главный тренер лондонского клуба Микель Артета.

«Достижения Месута в «Арсенале» неоспоримы. Для меня было большой честью играть вместе с ним, а с недавних пор и тренировать его. Креативность Озила привела его к большому количеству голов в футболке «Арсенала». Успехи Месута навсегда останутся частью истории нашего клуба. Мы благодарим Месута и желаем ему всего наилучшего в «Фенербахче», - цитирует испанского специалиста пресс-служба «Арсенала».