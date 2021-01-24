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«Арсенал» объявил о переходе Озила в «Фенербахче»

24 Января 2021, 17:53,

Global Look Press

Полузащитник Месут Озил переходит из «Арсенала» в «Фенербахче», об этом сообщила пресс-служба «канониров».

Об уходе Озила высказался и главный тренер лондонского клуба Микель Артета.

«Достижения Месута в «Арсенале» неоспоримы. Для меня было большой честью играть вместе с ним, а с недавних пор и тренировать его. Креативность Озила привела его к большому количеству голов в футболке «Арсенала». Успехи Месута навсегда останутся частью истории нашего клуба. Мы благодарим Месута и желаем ему всего наилучшего в «Фенербахче», - цитирует испанского специалиста пресс-служба «Арсенала».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Фенербахче, Месут Озил, Микель Артета, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
24 Января 2021, 18:55

Не хочется обсуждать негативные моменты, которые были, а просто хочется пожелать Озилу удачи в Фенербахче. Были и позитивные моменты, и негативные, но то. что Озил мог бы раскрыться намного ярче, чем в итоге получилось, это правда.

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