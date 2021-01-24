Клопп: «Слухи о Салахе не влияют на «Ливерпуль»

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24 Января 2021, 10:44,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил вопрос о том, влияют ли на игру команды трансферные слухи о будущем Мохамеда Салаха.
«Я так не думаю. Это нормальное явление в мире футбола. Мы редко обсуждаем это. Нам задают вопросы – мы отвечаем. И, похоже, что не мы начинаем эти разговоры. Так что я не думаю, что это может нарушить наши планы на сезон», - сказал Клопп на пресс-конференции.
В пяти последних матчах чемпионата Англии «Ливерпуль» не побеждал, а в четырёх последних – даже не забивал.
В воскресенье «Ливерпуль» проведёт матч Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед». Игра стартует в восемь часов вечера по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Мохамед Салах