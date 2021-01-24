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​«Челси» рассматривает Роджерса в качестве тренера

24 Января 2021, 10:21,

Global Look Press

Неудачные результаты «Челси» пошатнули позиции Фрэнка Лэмпарда на тренерском мостике команды. Поговаривают, что летом лондонцы могут расстаться с молодым тренером и пригласить другого специалиста.

Как сообщает Mirror, в качестве потенциальной замены для Фрэнка Лэмпарда «пенсионеры» рассматривают Брендана Роджерса. Североирландский специалист проделывает отличную работу с «Лестером» - команда на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для «Челси» является немец Томас Тухель, который в декабре ушёл из «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Лестер, Брендан Роджерс
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