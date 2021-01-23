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​Полиция передала дело Гиггза в прокуратуру – игрока подозревают в избиении девушки

23 Января 2021, 19:24,

Depositphotos

Осенью главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз оказался в центре скандала. Экс-игрока «Манчестер Юнайтед» арестовали по подозрению в нанесении телесных повреждений своей девушке. В скором времени Гиггз был освобождён под залог.

Теперь, как сообщает Daily Mail, полиция передала дело Гиггза в Королевскую прокуратуру. В скором времени будет принято решение о том, будут ли в адрес наставника валлийской сборной выдвигаться обвинения. Если да, тогда Райан предстанет перед судом.

Отмечается, что Райан Гиггз, возглавляющий сборную Уэльса с 2018 года, отрицает обвинения в свой адрес.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Райан Гиггз
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