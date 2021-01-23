​Гвардиола предлагает сократить число команд в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу возможных реформ в структуре футбольных лиг.

Ранее ФИФА, УЕФА и остальные конфедерации выступили против создания Суперлиги. Клубы и футболисты, которые решат играть в Суперлиге и других подобных турнирах, не будут допущены к Лиге чемпионов, чемпионатам Европы, мира и другим известным соревнованиям.

«Мы не может потерять то, что значат национальные чемпионаты и кубки. Но мы должны сделать каждый европейский чемпионат сильнее. Нужно улучшить Лигу 1, Лигу 2, АПЛ – через уменьшение количества команд. Качество должно быть важнее количества.

Нужно создать Суперпремьер-лигу, для чего понадобится сокращение команд. Но мы не можем убить низшие лиги. Это очень важно», - цитирует Гвардиолу Goal.com.