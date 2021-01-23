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Йорк: «Сульшеру завидуют, многие не хотят, чтобы он добился успеха»

23 Января 2021, 14:59,

Global Look Press

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк отреагировал на критику в адрес наставника «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера.

«Сульшеру просто завидуют. Многие почему-то не хотят, чтобы Уле добился успеха. Это чистая зависть.

Сульшер поработал в «Кардиффе» и «Мольде», после чего неожиданно получил работу в «Манчестер Юнайтед». Многие тренеры молятся на такую возможность, а он ее получил», - передает слова Дуайта издание The Sun.

После 19 туров английской Премьер-лиги манкунианцы под руководством норвежского тренера занимают первое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уле Гуннар Сульшер, Дуайт Йорк
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