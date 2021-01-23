«Манчестер Юнайтед» не расстанется с ван де Беком в январе

Голландский полузащитник Донни ван де Бек не покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание ESPN, «красные дьяволы» намерены отклонить предложения об аренде хавбека, испытывающего нехватку игровой практики.

Источник сообщает, что наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер рассчитывает на голландца и считает, что футболист принесет пользу команде в нынешнем сезоне.

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2020-го года из амстердамского «Аякса». Трансфер обошелся английскому клубу в 39 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Донни сыграл десять матчей и забил один гол.