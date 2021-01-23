Виллиан Жозе стал игроком «Вулверхэмптона»

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23 Января 2021, 12:59,
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Форвард «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе сменил чемпионат Испании на английскую Премьер-лигу. 29-летний бразилец перешел в «Вулверхэмптон» на правах аренды. Срок действия соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона, рапортует пресс-служба клуба.
По завершении аренды «волки» будут иметь возможность оформить выкуп Виллиана. Сумма сделки может составить порядка 20 миллионов евро.
В сезоне-2020/2021 нападающий сыграл 13 матчей в Примере. Жозе забил три гола и сделал результативную передачу.
После 19 туров Премьер-лиги «Вулверхэмптон» занимает 14-е место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вулверхэмптон, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, Виллиан Жозе