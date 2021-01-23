Уилшер отреагировал на уход Озила из «Арсенала»

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23 Января 2021, 12:18,
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Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшер, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», высказался о переходе немецкого плеймейкера Месута Озила в стамбульский «Фенербахче».
«Озилу было тяжело оказаться вне игры. Очень нелегко находиться в положении, когда тебе не дают возможности выйти на поле, чтобы побороться за место в составе.
Я рад, что Месут нашел новый клуб. Надеюсь, он сможет добиться успеха в чемпионате Турции», - передает слова хавбека портал Goal.
Озил защищал цвета «канониров» с 2013-го года. В чемпионате Англии Месут сыграл 184 поединка, записав на свой счет 33 гола.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Месут Озил, Джек Уилшер
Как ли не знать это Уилшеру, который также оставался вне заявки, только восстановившись от травмы... По сути, оба игрока имели огромный потенциал, но так и не реализовали его! Уилшер так от травм и не оправился глобально. А Озил всё слил самостоятельно.