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Уилшер отреагировал на уход Озила из «Арсенала»

23 Января 2021, 12:18,

Global Look Press

Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшер, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», высказался о переходе немецкого плеймейкера Месута Озила в стамбульский «Фенербахче».

«Озилу было тяжело оказаться вне игры. Очень нелегко находиться в положении, когда тебе не дают возможности выйти на поле, чтобы побороться за место в составе.

Я рад, что Месут нашел новый клуб. Надеюсь, он сможет добиться успеха в чемпионате Турции», - передает слова хавбека портал Goal.

Озил защищал цвета «канониров» с 2013-го года. В чемпионате Англии Месут сыграл 184 поединка, записав на свой счет 33 гола.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Месут Озил, Джек Уилшер
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Комментарии (1)
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1
Super fanat
23 Января 2021, 12:55

Как ли не знать это Уилшеру, который также оставался вне заявки, только восстановившись от травмы... По сути, оба игрока имели огромный потенциал, но так и не реализовали его! Уилшер так от травм и не оправился глобально. А Озил всё слил самостоятельно.

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