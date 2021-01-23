Уилшер отреагировал на уход Озила из «Арсенала»

Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшер, ранее выступавший за лондонский «Арсенал», высказался о переходе немецкого плеймейкера Месута Озила в стамбульский «Фенербахче».

«Озилу было тяжело оказаться вне игры. Очень нелегко находиться в положении, когда тебе не дают возможности выйти на поле, чтобы побороться за место в составе.

Я рад, что Месут нашел новый клуб. Надеюсь, он сможет добиться успеха в чемпионате Турции», - передает слова хавбека портал Goal.

Озил защищал цвета «канониров» с 2013-го года. В чемпионате Англии Месут сыграл 184 поединка, записав на свой счет 33 гола.