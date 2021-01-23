«Вест Хэм» предложит новый контракт Мойесу

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23 Января 2021, 10:14,
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Боссы лондонского «Вест Хэма» довольны работой главного тренера команды Дэвида Мойеса и планируют предложить ему новый трудовой договор. Об этом рапортует издание The Guardian.
Руководство «молотобойцев» намерено подписать с 57-летним шотландским специалистом контракт на улучшенных условиях. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета текущего года.
«Вест Хэм» довольно успешно выступает в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. После 19 туров лондонский коллектив набрал 32 балла и располагается на седьмом месте в турнирной таблице.
Следующий матч в АПЛ команда Мойеса проведет на выезде с «Кристал Пэлас».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вест Хэм, Дэвид Мойес
Нашёл новую гавань... В Эвертоне, помню, был неплох. Потом было желание покорить Европу и провал. Чисто английский тренер, рад, что Вест Хэм разделяет его идеалы.