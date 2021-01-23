«Вест Хэм» предложит новый контракт Мойесу

Боссы лондонского «Вест Хэма» довольны работой главного тренера команды Дэвида Мойеса и планируют предложить ему новый трудовой договор. Об этом рапортует издание The Guardian.

Руководство «молотобойцев» намерено подписать с 57-летним шотландским специалистом контракт на улучшенных условиях. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета текущего года.

«Вест Хэм» довольно успешно выступает в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. После 19 туров лондонский коллектив набрал 32 балла и располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Следующий матч в АПЛ команда Мойеса проведет на выезде с «Кристал Пэлас».