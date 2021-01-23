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«Тоттенхэм» решил избавиться от Фернандеша

23 Января 2021, 09:36,

Global Look Press

Полузащитник Жедсон Фернандеш, выступающий на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм», может досрочно вернуться в лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Согласно данным инсайдера, английский клуб готов досрочно расторгнуть аренду 22-летнего португальского хавбека. Договор между сторонами рассчитан до лета 2021-го года.

Окончательно решение по судьбе Фернандеша будет принято до конца следующей недели.

В составе лондонского коллектива полузащитник сыграл 14 поединков во всех турнирах и не отметился ни одним голевым действием.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жедсон Фернандеш
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