«Тоттенхэм» решил избавиться от Фернандеша

Полузащитник Жедсон Фернандеш, выступающий на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм», может досрочно вернуться в лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Согласно данным инсайдера, английский клуб готов досрочно расторгнуть аренду 22-летнего португальского хавбека. Договор между сторонами рассчитан до лета 2021-го года.

Окончательно решение по судьбе Фернандеша будет принято до конца следующей недели.

В составе лондонского коллектива полузащитник сыграл 14 поединков во всех турнирах и не отметился ни одним голевым действием.