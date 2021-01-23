«Челси» не собирается приглашать Аллегри

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23 Января 2021, 09:21,
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Лондонский «Челси», подыскивающий альтернативу Фрэнку Лэмпарду, отказался от кандидатуры итальянского специалиста Массимилиано Аллегри. Об этом сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Кристиан Фальк.
Согласно данным инсайдера, приоритетным вариантом для «пенсионеров» является бывший наставник «ПСЖ» Томас Тухель. Вторым в списке идет немецкий специалист Ральф Рангник.
«Челси» под руководством Лэмпарда неудачно провел первую половину сезона в английской Премьер-лиге. Столичный клуб набрал 29 очков после 19 туров и занимает лишь восьмую позицию в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Массимилиано Аллегри