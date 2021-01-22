Милнер: «Из жалости к себе не может получиться ничего хорошего»

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22 Января 2021, 22:48,
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер обратился к болельщикам.
«You’ll Never Walk Alone (знаменитая песня, которую исполняют болельщики «Ливерпуля» - «Ты никогда не будешь одинок») сейчас важнее, чем когда-либо. Из жалости к себе не может получиться ничего хорошего, это вам не поможет. Мы все должны работать, что вновь вернуть себе форму. Мы являемся одним из лучших клубов, когда объединяемся – болельщики и игроки», - написал Милнер в «Твиттере».
После девятнадцати туров «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидера уже на шесть очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Джеймс Милнер