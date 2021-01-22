Милнер: «Из жалости к себе не может получиться ничего хорошего»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер обратился к болельщикам.

«You’ll Never Walk Alone (знаменитая песня, которую исполняют болельщики «Ливерпуля» - «Ты никогда не будешь одинок») сейчас важнее, чем когда-либо. Из жалости к себе не может получиться ничего хорошего, это вам не поможет. Мы все должны работать, что вновь вернуть себе форму. Мы являемся одним из лучших клубов, когда объединяемся – болельщики и игроки», - написал Милнер в «Твиттере».

После девятнадцати туров «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидера уже на шесть очков.