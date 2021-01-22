«Милан» арендовал Томори

Защитник «Челси» Фикайо Томори перешёл в «Милан» на правах аренды.

Как сообщается пресс-служба итальянского клуба, аренда футболиста рассчитана до конца сезона. Отмечается, что в соглашении прописана возможность выкупа защитника. Томори будет выступать за «Милан» под 23-м номером.

По неофициальной информации, «россонери» могут выкупить Томори за 28 миллионов евро.

23-летний англичанин сыграл лишь четыре матча за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Стоит отметить, что контракт Фикайо с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.