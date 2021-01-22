Моуринью – о беспроигрышной серии «Ливерпуля»: «Это невероятно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о 68-матчевой беспроигрышной серии «Ливерпуля» в домашних матчах.

«Даже самые невероятные рекорды можно побить в любом виде спорта. Конечно, существуют такие достижения, глядя на которые, ты начинаешь думать, что их просто невозможно переплюнуть. Если честно, то, чего добился «Ливерпуль» - это невероятно. Очень сложно не проигрывать столько матчей.

Наша с «Челси» беспроигрышная серия по-прежнему не побита, будет сложно кому-нибудь выступить лучше. В любом случае, я хотел бы поздравить «Ливерпуль» с таким прекрасным достижением», - цитирует Моуринью Sky Sports.